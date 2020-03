Coronavirus: M5S Europa, profonda tristezza per scomparsa in Parlamento

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - “Con grande tristezza apprendiamo la notizia della scomparsa di Giancarlo, nato in Italia e cresciuto in Belgio, che da anni lavorava al Parlamento europeo. Alla sua famiglia, agli amici e ai colleghi di Giancarlo esprimiamo le nostre più sentite condoglianze”. Così in una nota la delegazione del Movimento 5 Stelle al Parlamento europeo.