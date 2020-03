Coronavirus: sindaco Catania, ‘Stato faccia di più per la Sicilia, serve argine sanitario’

Palermo, 23 mar. (Adnkronos) - "Lo Stato faccia di più per la Sicilia realizzando un argine sanitario che impedisca al coronavirus di invadere l’sola. Alla sconsideratezza di taluni, come accaduto stanotte sullo Stretto con l'incontrollato flusso di auto, bisogna rispondere con la fermezza del rispetto delle regole, costi qual che costi". Lo ha detto all’Adnkronos Salvo Pogliese, sindaco di Catania tornando a parlare degli arrivi di centinaia di auto sul traghetto dalla Calabria. "Nei giorni scorsi avevo reclamato di ricorrere all’esercito per dare aiuto alle forze dell’ordine e creare un rigido filtro che faccia entrare in Sicilia solo chi ne ha veramente necessità e rispedire indietro tutti gli altri- dice -E’ ora di mettere di parte lassismi e tentennamenti e agire con risolutezza nell’interesse di tutti".