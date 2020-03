Coronavirus: imprenditore, 'pronti a dare mascherine da Nord a Sud'** (2)

(Adnkronos) - L'obiettivo è allargare la platea. "Abbiamo presentato l’autocertificazione all’Istituto superiore di Sanità per il riconoscimento delle mascherine chirurgiche sulla base del decreto Cura Italia, ma fino a quando non avremo risposta, non potremo destinarle agli ospedali, dove al momento c’è più necessità. Vogliamo essere utili a chi sta portando avanti il Paese e a tutti gli italiani, le mascherine saranno purtroppo indispensabili a tutti per i prossimi mesi".

E a chi le indosserà "Ci piacerebbe arrivasse il messaggio 'Insieme ce la faremo' e #iorestoacasa, purtroppo ancora in troppi non hanno compreso la gravità della situazione e l’importanza del distanziamento sociale che ci è stato richiesto", conclude Alessandro Carillo.