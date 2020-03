Coronavirus: Conte a Camera e 14 commissioni a Senato, Parlamento non si ferma/Adnkronos

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - Parlamento a ranghi ridotti per via dell'emergenza virus, ma operativo. Da calendario è previsto mercoledì question time e informativa del premier Giuseppe Conte alla Camera e al Senato 14 commissioni saranno al lavoro da domani sul decreto 'Cura Italia'. Sul decreto è prevista domani l'audizione del ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri, in congiunta delle Bilancio di Montecitorio e palazzo Madama.

E il titolare del Mef potrebbe non essere l'unico ministro audito: al Senato Italia Viva ha chiesto alla presidente Elisabetta Casellati che il ministro della Salute, Roberto Speranza, riferisca sulle mascherine in commissione Sanità e in quella della Scuola venga invece la ministra Lucia Azzolina a parlare della chiusura della istituti scolastici. Tutte le commissioni si riuniranno in spazi adeguati per garantire le distanze di sicurezza. Anche gli emicicli di Montecitorio e di palazzo Madama potranno essere utilizzati, cosa inedita, per le riunioni delle commissioni.

Ma ci sarà da stabilire come assicurare quelle stesse garanzie, anche per le riunioni delle assemblee. La prossima settimana sarà all'esame dell'aula della Camera il decreto sul cuneo fiscale e domani sera alle 18 ci sarà un conferenza dei capigruppo per decidere come farlo, esplorando le possibilità del regolamento, per consentire la salvaguardia delle prerogative parlamentari senza correre il rischio che l'assemblea di Montecitorio diventi un focolaio.