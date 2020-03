Coronavirus: Fratoianni, 'maglie decreto troppo larghe'

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Dopo l’annuncio è uscito il Dpcm che dispone una stretta ulteriore per contenere il contagio. Avevamo chiesto che si fermassero tutte le attività non essenziali. Per difendere la salute dei lavoratori e, con loro, quella di tutta la popolazione del nostro Paese. Il Decreto va in quella direzione ma le maglie sembrano ancora troppo larghe". Lo scrive su Facebook Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana-Leu.

“Non è possibile fare scelte di questo tipo senza il consenso dei lavoratori e dei sindacati. Si può rimediare - conclude Fratoianni - Lo si faccia subito".