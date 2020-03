Coronavirus, positivo Rand Paul: è il primo senatore Usa

Coronavirus

Il video della psicologa clown per spiegare il Covid ai bimbi

Un filmato anti Coronavirus. Si chiama Marina Di Marco, è psicologa e clown-terapeuta, è nata in Calabria ma da nove anni vive a Perugia. Ha prodotto il video con l'aiuto di Sbroghi, il suo clown, per spiegare ai bambini il Covid-19 e come comportarsi al meglio durante questi giorni di quarantena. "Sono certa che possa essere utile a molti - dice - L'umorismo è un grande meccanismo di difesa ...