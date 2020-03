Coronavirus: Confedilizia, sospendere pagamenti locazioni? chi salverà proprietari?

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Forse gli amici di Confesercenti dovrebbero fare più squadra. Chiedono al Governo che siano ‘sospesi i pagamenti delle locazioni commerciali’. Problemi costituzionali a parte, pensano che i proprietari si debbano sostituire allo Stato o hanno qualche idea per salvare anche loro?". Così, su Twitter, il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, in merito a un comunicato di Confesercenti in cui si legge che 'vanno bloccati gli sfratti' "(cosa, peraltro, già prevista dal decreto Cura Italia)" e 'sospesi i pagamenti delle locazioni commerciali e delle affittanze di azienda'.