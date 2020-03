Coronavirus: Rosato, 'sicurezza in aula Camera? voto finale con 'chiama' una alla volta' (2)

(Adnkronos) - La 'chiama' per il voto finale, così da votare uno alla volta, e le missioni per chi non può venire per abbassare il numero legale, possono aiutare a mettere in sicurezza i lavori sulla votazione finale in aula del decreto, ma per gli emendamenti come si fa? "E' chiaro che in questa fase -sottolinea Rosato- non è possibile fare un esame normale in aula".

"E' necessario che il dibattito e il voto sugli emendamenti si esaurisca in commissione. Lì si tratta di 50 persone e abbiamo sale adeguate alla Camera per rispettare le distanze di sicurezza. O si esaurisce il dibattito in commissione e in aula si fa solo il voto finale oppure come si è fatto per tanti altri decreti -e non eravamo in questa situazione di emergenza- il governo può decidere di mettere la fiducia".

Mercoledì ci sarà l'informativa del premier Giuseppe Conte, come potrà seguirla l'aula? "Per sentire Conte e seguire il dibattito basta accendere la tv, i parlamentari possono seguire la diretta tv e in aula viene solo chi deve intervenire nel dibattito dopo le comunicazioni con il presidente osservando le distanze di sicurezza. Basta un po' di buonsenso e si può lavorare senza problemi".