Coronavirus: raccolta fondi per piccoli ospedali da Valter Longo Onlus e CuresFondation

Roma, 23 mar. (Adnkronos) - "Non pensiamo solo ai grandi ospedali famosi ma aiutiamo anche quelli piccoli e medi a salvare vite umane in questa grande tragedia". Per questo le due fondazioni , Fondazione Valter Longo Onlus e Create CuresFoundation , create dallo scienziato Valter Longo lanciano una raccolta fondi per i piccoli e medi ospedali italiani. Saranno gli stessi ospedali a richiedere di poter accedere a questi fondi (sul sito della fondazione www.fondazionevalterlongo.org il modulo per la richiesta ).

“Gli ospedali italiani sono in una situazione critica. Il personale medico ha bisogno di respiratori, ventilatori, mascherine e dispositivi di protezione individuale. Abbiamo iniziato la raccolta fondi, dopo che alcuni colleghi italiani mi hanno comunicato l'emergenza e l'urgenza di ricevere dispositivi medici e indumenti protettivi, per aiutare il personale medico coinvolto in prima linea. VI incoraggio a donare quello che potete: anche le piccole donazioni possono fare tanto in questo momento. Vi ringrazio da parte di tutto il personale medico italiano”, dice il professor Valter Longo.

Uno dei testimonial della campagna sarà Caterina Caselli, cantante, produttrice discografica e presentatrice, che spiega “ La situazione negli ospedali è molto grave: ci sono molti contagiati. Medici e infermieri lavorano a ritmi serrati per salvare vite umane, ma le strutture ospedaliere e le terapie intensive sono al collasso. Possiamo aiutare gli ospedali italiani più bisognosi con la raccolta fondi che ha aperto Fondazione Valter Longo Onlus. Tutti possono contribuire, ognuno con le proprie disponibilità. Aiutiamo gli ospedali italiani ora! Grazie per quello che farete!”. Per fare donazioni basta andare sulla piattaforma gofundme e cercare la raccolta ospedali italiani bisognosi. https://www.gofundme.com/f/ospedali-italiani-bisognosi