Coronavirus: Burioni, 'solo grazie ai tamponi possiamo capire chi è davvero guarito'

Palermo, 23 mar. (Adnkronos) - "Solo grazie ai tamponi possiamo capire chi è davvero guarito". Così il virologo Roberto Burioni in una intervista al Corriere della Sera. "Il tampone - spiega - è molto affidabile e preciso. Però ormai non ha molto significato in chi ha sintomi respiratorie per chi ha una polmonite che si può facilmente vedere con una lastra ai polmoni. Il tampone è indicato per capire chi è davvero guarito. Per parlare di guarigione occorre che due tamponi, eseguiti a distanza di uno o due giorni, risultino negativi". Ma c'è anche un altro test, la ricerca di anticorpi anti-coronavirus nel sangue.

"Permette di valutare quante persone sono venute, davvero, in contatto con il virus e si sono difese - dice Burioni - anche senza sintomi". Poi c'è l'idea di sviluppare test rapidi per la diagnosi di infezione. "Tutti questi test - dice il virologo - utili per identificare i potenziali diffusori del virus devono poi essere confrontati con i dati che ci arrivano dalla tecnologia digitale".