Coronavirus: Gelmini, 'numeri Lombardia in controtendenza, stringere denti'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "In Lombardia i numeri restano drammatici, ma nei giorni scorsi aumentavano costantemente, mentre oggi per la prima volta sono in controtendenza. Calano i morti, e la crescita dei contagi è quasi dimezzata rispetto a ieri in tutta la Regione: anche nelle province di Brescia e Bergamo". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.

"Non facciamoci facili illusioni, ma speriamo che questa tendenza in calo venga confermata nei prossimi giorni. È il momento di stringere i denti, di rispettare le regole con rigore, di essere responsabili per il bene della collettività. Solo così potremo sconfiggere questo virus bastardo”.