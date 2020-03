Coronavirus: Tajani, 'non c'è stato coinvolgimento opposizioni'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Non c'è stato alcun coinvolgimento delle opposizioni. Noi siamo alternativi alla sinistra ma siamo pronti a mettere le nostre energie al servizio degli italiani. Ecco perché il Presidente Berlusconi, oggi ha chiesto con gli altri leader del centrodestra, un incontro al Capo dello Stato, con il quale se vorrà convocarci discuteremo sulla centralità del Parlamento". Lo ha dichiarato nella sua odierna diretta Facebook il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani.

"Dobbiamo dar vita ad un grande piano per ridurre le tasse, iniziando con la flat tax al 15% e l'abolizione dell’Irap. Riscopriamo lo stare insieme e la capacità di comprendere nostra moglie e i nostri figli. La nostra è stata una grande vittoria a livello europeo per combattere il rigore che tanto piaceva ai paesi del nord. È il momento di una grande rivoluzione culturale anche in Europa. Se l'Europa non cambia, verrà uccisa dal coronavirus".

"Oggi ho appreso della notizia di un amico imprenditore morto in Spagna a causa del coronavirus. Noi dobbiamo reagire, i dati di oggi sono confortanti, ma non basta. Il governo deve utilizzare tutti gli strumenti a disposizione per non svendere i principali asset del paese. Quando dovremo ripartire dopo la crisi dobbiamo avere tutti i nostri gioielli di famiglia. Mi preoccupa l'eccessiva presenza cinese, bene gli aiuti ma che non nascondano il tentativo di acquistare i nostri gioielli di famiglia".