Coronavirus: Fico, 'proporrò attività controllo permanente su gestione emergenza'**

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Proporrò alla capigruppo di martedì che sia messa in piedi un’attività di controllo permanente sulla gestione di questa emergenza da parte delle commissioni della Camera, per i profili di rispettiva competenza: non c’è infatti un settore della nostra vita quotidiana che non stia risentendo di questa emergenza. Le modalità di questa attività conoscitiva permanente possono essere diverse e ne parleremo in capigruppo. Non ci siamo mai fermati, e non lo faremo certo adesso". Lo scrive il presidente della Camera, Roberto Fico, su Fb.