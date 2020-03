Coronavirus: Biancofiore, 'Stato c'è , non c'è il governo' (2)

(Adnkronos) - "Continua il reddito di cittadinanza , compreso agli imbroglioni , e non è stato previsto un reddito di cittadinanza temporaneo di sopravvivenza, come sta facendo Trump negli Usa. Il governo -continua Biancofiore- diceva di aver utilizzato per il reddito di cittadinanza meno dello stanziamento programmato e allora lo si utilizzi subito , aggiungendolo al reddito di sopravvivenza temporaneo che andrebbe erogato ai comuni affinché possano provvedere a mettere la spesa oggi nei frigoriferi a coloro che ne fanno immediata richiesta.Esattamente come fece il Presidente Berlusconi con i terremotati de l’ Aquila".

"Entro una settimana al massimo i sindaci che sono la istituzione più vicina ai cittadini, possono fare la liste delle persone in grave difficoltà con relativa richiesta di fondi quantificati che la Protezione Civile deve essere autorizzata a pagare immediatamente , altrimenti poi non ci si potrà far sorprendere oltre che dalla diffusione del Covid anche dai disordini. Conte e il suo governo devono dire subito e con chiarezza, altrimenti si facciano subito da parte, non con criteri ma con erogazioni effettive ,“in che giorno tutti i non tutelati dalla cassa integrazione avranno concretamente gli euro in tasca !”