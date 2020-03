Coronavirus: Sibilia, 'già da oggi inibiti spostamenti, restate a casa'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "In merito al divieto di spostamenti sul territorio nazionale, è opportuno che i cittadini sappiano che già da oggi il Ministero dell'Interno e quello della Salute hanno sancito, con l'art. 1 e l'art 2 di una apposita ordinanza appena emessa, il divieto di 'esodo' verso le regioni del sud Italia ed, in generale, inibito gli spostamenti al di fuori della propria residenza". Lo sottolinea il sottosegretario all'Interno, Carlo Sibilia.

"Per opportuna conoscenza, l'art. 1 (Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale) recita: 'Allo scopo di contrastare il diffondersi del virus COVID- 19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute'. All'art. 2 (Disposizioni finali) l'ordinanza recita 'Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 22 marzo 2020 e sono efficaci fino all'entrata in vigore di un nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'art.3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6'”.

"Una misura che intende scongiurare – spiega Sibilia - un nuovo esodo che potrebbe compromettere gli effetti delle misure restrittive messe in campo dal Governo per limitare la diffusione del COVID19. Ancora una volta, invitiamo i cittadini ad attenersi a queste disposizioni in primis per la propria salute e poi per quella di tutti i loro cari e tutti i cittadini italiani: per il momento la priorità è la salvaguardia della nostra salute, più rispettiamo le regole e prima usciremo da questa situazione". Teniamo duro.” - conclude il Sottosegretario.