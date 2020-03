Coronavirus: Sicilia, Catania la provincia più colpita con 225 casi

Applauso in aeroporto per i medici cubani in partenza per l'Italia

(Agenzia Vista) L'Havana, 22 marzo 2020 Applauso in aeroporto per i medici cubani in partenza per l'Italia Applausi e grida d'incoraggiamento per i medici cubani in partenza per l'Italia a causa dell'emergenza Coronavirus Fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev