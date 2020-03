Coronavirus: assessore Sicilia, 'oggi 140 contagiati in più, seimila tamponi eseguiti'

Palermo, 22 mar. (Adnkronos) - "Sono 140 le persone contagiate in Sicilia nelle ultime 24 ore". Lo ha detto l'assessore regionale alla Salute della Sicilia Ruggero Razza in diretta Facebook. "Cresce significativamente, di 114 persone, il numero di persone poste in isolamento - dice - Questo fenomeno va spiegato. In primo luogo va collegato con l'aumento del numero di tamponi che si registra in Sicilia, come prevede l'ordionanza del Presidente della Regione. Siamo arrivati a oltre 6 mila. Di questi 630 sono risultati positivi".