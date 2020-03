Coronavirus: assessore Sicilia, 'pronti a fase crescita contagio'

Coronavirus, Sala: "Blindate gli anziani in casa. A Milano un albergo per la quarantena"

(Agenzia Vista) Milano, 22 marzo 2020 Coronavirus, Sala: "Blindate gli anziani in casa. A Milano un albergo per la quarantena" Il sindaco di Milano Beppe Sala in diretta da Palazzo Marino: "Gli anziani non devono uscire, blindateli, ma per il loro bene. Ho una madre di 89 anni, la chiamo cinque volte al giorno ma non la vedo da 15 giorni, dobbiamo fare così" / fonte Fb Beppe Sala Fonte: Agenzia ...