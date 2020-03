Coronavirus: Mattarella a Steinmeier, 'grazie per solidarietà Germania'

Roma, 22 mar. (Adnkronos) - "Desidero ringraziarTi molto per la lettera con cui mi hai rinnovato la solidarietà del popolo tedesco e la Tua personale per le sofferenze che l’epidemia del coronavirus sta provocando in Italia. Stiamo affrontando tutti –Germania, Italia e tanti altri Paesi– questo pericolo, inatteso e grave". Lo scrive il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, rispondendo alla lettera inviatagli dall'omologo tedesco Frank Walter Steinmeier.

"Sono altamente riconoscente –e, con me, l’intera Italia– per la solidarietà manifestata e concretamente posta in essere dalla Germania. L’intesa tra i nostri ministeri della Salute con l’invio dalla Germania in Italia di forniture di dispositivi medici -ricorda il Capo dello Stato- è di grande importanza anche come segno della profonda amicizia che lega i nostri Paesi".