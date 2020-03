Coronavirus: Conte, 'decisione difficile per fermare prima epidemia'**

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Rallentiamo il motore produttivo del Paese ma non lo fermiamo. E' una decisione non facile, ma che ci consente, ci predispone ad affrontare la fase più acuta del contagio. E' una decisione che si rende necessaria oggi per poter contenere quanto più possibile la diffusione dell'epidemia". Lo afferma in un videomessaggio il presidente del Consiglio, Guseppe Conte.