Coronavirus: Calderoli, 'bene Fontana, Conte sveglia'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Conte sveglia! Il governatore regionale lombardo Attilio Fontana ha fatto, nei limiti di quello che sono le sue le prerogative, tutto quello che gli italiani, non solo i lombardi, chiedono e pensano: fermare tutto". Lo afferma il senatore della Lega Roberto Calderoli, vicepresidente del Senato.

"Come lombardo -aggiunge- sono contento di quanto deciso stasera dalla Regione Lombardia, ma a questo punto mi auguro che entri in campo anche il dormiente governo e il suo Re travicello, che finalmente assuma la decisione che tutti gli italiani auspicano: fermiamo tutto. Lo volete fare o no? Conte sveglia, perché anche l’omissione è un reato: ora il premier tiri fuori gli attributi e non stia guardare solo gli attributi altrui, quelli di chi le ordinanze le ha fatte".