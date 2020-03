Coronavirus: Ferraioli (Fi), 'richiamiamo medici italiani all'estero'

Coronavirus, 1.500 medici rispondono ad appello Protezione civile

Milano, 21 mar. (askanews) - Sono arrivate in 12 ore oltre 1500 adesioni di medici all'appello lanciato dalla Protezione civile, alla ricerca di 300 persone da inserire in una task force che andrà in soccorso ai colleghi in difficoltà negli ospedali in cui la situazione è più critica a causa dell'emergenza coronavirus, soprattutto in Lombardia. Ad annunciarlo il ministro per gli Affari regionali ...