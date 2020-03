Coronavirus: Laforgia, 'stop Patto stabilità non sia solo decisione transitoria'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - “La sospensione del Patto di stabilità è una buona notizia. Bisognava rivedere le regole già molti anni fa. Avremmo avuto più margini per investimenti e per il lavoro. Oggi non c’è tempo per le lacrime di coccodrillo. Bisogna salvare l’Italia e l’Europa. Ma é chiaro che questo non può essere un cambiamento solo transitorio, per l’emergenza. Altrimenti sarà stato inutile. Forse dannoso”. Così su Facebook il senatore di Leu e coordinatore nazionale di 'èViva', Francesco Laforgia.