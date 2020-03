Mafia: Tajani, 'mai abbandonare chi combatte questo cancro del Paese'

Roma, 21 mar. (Adnkronos) - "Oggi celebriamo la 'Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie'. Uomini, donne e bambini uccisi dal primo cancro del nostro Paese. Per questo è fondamentale che lo Stato non abbandoni mai chi si batte ogni giorno contro le mafie". Lo scrive su Twitter Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia.