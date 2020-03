Coronavirus: Lupo (Pd), 'lunghe file al supermarket, inopportuna chiusura domani'

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "Cittadini e sindaci mi segnalano lunghe file e rischi di assembramenti ai supermercati a causa della chiusura domenicale disposta giovedì dal presidente Musumeci. Ritengo inopportuna la chiusura già domani, perché non tutti ieri sono riusciti a fare la spesa per il fine settimana. Ovviamente fare la spesa non può essere la scusa per uscire". Così, sui social il capogruppo del Pd all'Ars Giuseppe Lupo.