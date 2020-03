Coronavirus: Caronia (Lega), 'finalmente tampone obbligatorio per chi è arrivato in Sicilia'

Palermo, 21 mar. (Adnkronos) - "Finalmente arriva il tampone obbligatorio per chiunque sia entrato in Sicilia negli ultimi giorni. E finalmente si attiva una proficua collaborazione con la sanità privata per supportare quella pubblica.Oggi il Governo regionale ha emesso una nuova importante ordinanza che fa propria la mia proposta di coinvolgere i laboratori privati negli esami dei tamponi. Sarà un modo per accelerare i tempi di verifica e per alleggerire il carico di lavoro delle strutture pubbliche che stanno in questi sopportando un lavoro enorme, che non è esagerato definire eroico". Lo ha dichiarato Marianna Caronia, deputata regionale della Lega all'Assemblea Regionale Siciliana.