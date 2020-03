Coronavirus: Lupi, 'governo accolga appello Mattarella a unità'

Roma, 20 mar.(Adnkronos) - "L'appello all'unita e al lavoro comune del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è fondamentale. Il governo dimostri nel passaggio alle Camere la volontà di accettarlo come metodo concreto e recepisca quindi alcune proposte dell'opposizione, in particolare quelle per aiutare le piccole e medie imprese, gli autonomi e i professionisti". Lo afferma il presidente di Noi con l'Italia Maurizio Lupi.