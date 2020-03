Coronavirus: Conte vede capi delegazione**

Marina Militare aderisce al flashmob #laradioperlitalia

(Agenzia Vista) Roma, 20 marzo 2020 Marina Militare aderisce al flashmob #laradioperlitalia La Marina Militare su Facebook: "Oggi da Nord a Sud con il nostro flashmob sonoro per aderire all’iniziativa #laradioperlitalia #distantimavicini con le onde sonore delle nostre sirene per incoraggiare e sostenere tutti gli italiani ad essere sempre più forti e coesi, come l'equipaggio di ogni nostra nave!...