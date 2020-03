Coronavirus: Fontana, 'esercito dissuasivo, ne ho parlato anche con Mattarella'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - "La presenza dei militari ha un grande effetto dissuasivo, magari uno se li vede per strada forse ha qualche ripensamento prima di uscire". Lo ha detto Attilio Fontana, governatore della Lombardia, parlando a Mattino Cinque, a proposito della possibilità di avere l'esercito per tutta la Lombardia. "Ne ho parlato stamattina anche con il presidente della Repubblica, gli ho chiesto che anche lui si impegni perché vengano applicati in maniera più rigorosa questi protocolli". Il resto del Paese "ha mostrato solidarietà" alla Lombardia, ma "ancora non ha capito la situazione".