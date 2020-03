Borsa: deciso rimbalzo per europee, Londra +5% Francoforte +6,5%**

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Le Borse europee partono con un deciso rimbalzo. Londra guadagna il 5%, Francoforte il 6,5%. Recupero sostenuto per Parigi (+5,7%) e Madrid (+3,5%). L'Euro è in rialzo sul dollaro a 1,07. Ieri, il Dow Jones ha chiuso in rialzo dello 0,9%.