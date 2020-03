Coronavirus: Gallera, 'misure più rigide per attività produttive, uffici pubblici'

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - Al Governo la Regione Lombardia ha chiesto "un irrigidimento delle misure anche sul fronte delle attività produttive, ma è il Governo che deve mettere in campo queste misure. La Regione non può imporre alle attività produttive di rimanere chiuse". Lo dice Giulio Gallera, assessore regionale al Welfare, ad Agorà su Rai Tre. "Ci stiamo interfacciando con il Governo, bisogna stringere ancora di più. Pensiamo - fa qualche esempio - a tutto ciò che non è necessario, come i negozi di elettrodomestici. Si potrebbero chiudere alcuni servizi e uffici pubblici, gli uffici per le licenze edilizie o commerciali, le attività dei professionisti, le società di revisione, si può fare molto di più", dice Gallera.