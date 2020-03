Coronavirus: Gallera, 'al Sud non c'è ancora consapevolezza'**

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - "L'atteggiamento individuale è fondamentale, lo è a Milano, dove sta crescendo, lo è in Lombardia ma anche in Italia, è pazzesco che al sud non ci sia ancora una consapevolezza. Se vediamo i morti che girano con le camionette, capiamo che il virus colpisce in maniera enorme. Dobbiamo stare a casa". Lo dice l'assessore della Lombardia, Giulio Gallera, su Rai Tre.