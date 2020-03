Coronavirus: Gallera, numero morti e contagiati maggiore dei nostri conteggi**

Milano, 20 mar. (Adnkronos) - "Le bare che vediamo, come quelle di Bergamo, non corrispondono ai conteggi che facciamo. C'è sicuramente una situazione più ampia che non viene mappata, ma la mappatura serve a un dato statistico, il problema di sapere la diffusione totale sarà domani, il problema oggi è provare a curare chi ha bisogno". Lo dice l'assessore al Welfare della Lombardia, Giulio Gallera, ad Agorà su Rai Tre.