Coronavirus: Penalisti, altre iniziative su emergenza sovraffollamento carceri

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - La Giunta delle Camere penali oggi ha "lungamente esaminato la situazione concreta di diversi istituti penitenziari segnalata dalle camere penali territoriali e le interlocuzioni con i diversi tribunali di sorveglianza".

"Ha altresì riscontrato, dopo il proprio appello pubblico e le altre iniziative politiche sul tema, le dichiarazioni del senatore Franco Mirabelli, vicepresidente del gruppo del Partito Democratico in Senato e componente della Commissione Giustizia, e dell'onorevole Walter Verini, responsabile Giustizia del Pd", i quali "riconoscono che le misure previste nel decreto per risolvere l’emergenza carcere sono insufficienti e che vi è un problema di reale effettiva disponibilità dei braccialetti", si legge in una nota.

La Giunta "prende atto di questi primi riconoscimenti della fondatezza delle proprie critiche, anche se provenienti, allo stato, solo da una parte della maggioranza di governo" e "promuoverà nei prossimi giorni ulteriori iniziative sull’emergenza sovraffollamento delle carceri e il rischio di contagio". Ha poi discusso "delle situazioni di difficoltà venutesi a creare per l’esercizio dell’attività professionale, sia per quanto riguarda le ipotesi di partecipazione a distanza sia per il concreto funzionamento degli studi per l’esercizio dell’attività difensiva. Sul punto saranno assunte delle iniziative".