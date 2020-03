Coronavirus: Gori, 'abbiamo bisogno di medici più che di attrezzature'

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo abbiamo bisogno di altri medici e abbiamo deciso di lanciare un appello sui medici che sono in pensione da uno o due anni e che hanno desiderio di mettersi nuovamente in gioco e ai medici che lavorano per le strutture private che possono dare una grande mano. Ovviamente c'è priorità di esperti di malattie infettive, di pneumologi, di anestesisti ma anche di altri medici possono esser di aiuto". Così il sindaco di Bergamo Giorgio Gori interviene sulla sua pagina Facebook sull'emergenza coronavirus.

"Abbiamo lanciato la campagna 'c'è bisogno di te' centralizzando la raccolta delle candidature all'indirizzo perlalombardia@regione.lombardia.it I medici sono la cosa più necessaria in questo momenti, più delle attrezzature, più degli spazi. Servono medici e infermieri, spero che tanti ascoltino e rispondano al nostro appello", conclude il primo cittadino di Bergamo.