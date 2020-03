Coronavirus: Bertolaso ringrazia Bonaccini per ex collaboratori

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - Il consulente della Regione Lombardia per l'emergenza sanitaria, Guido Bertolaso, ha ringraziato con una nota il presidente dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini per avergli permesso di riavere con lui alcuni suoi ex collaboratori. "Dopo la telefonata intercorsa ieri tra noi, ha permesso a tre miei ex collaboratori che mi hanno aiutato durante l’emergenza del terremoto a L’Aquila, e che ora stavano lavorando nella sua regione per l’emergenza post sisma, di raggiungermi qui in fiera a Milano", spiega il comunicato.