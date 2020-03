Coronavirus: Sereni, 'Paesi Ue adottano nostro modello, bene Bce'

Michielin, dopo i concerti in streaming arriva il video selfie

Roma, 19 mar. (askanews) - Dopo i live streaming per presentare l album, Francesca Michielin si è fatta un video selfie con il celluare in solitaria per il suo nuovo videoclip "Stato di Natura, feat. Maneskin", da oggi online. Il nuovo singolo di Francesca Michielin è uscito il 13 marzo ed è contenuto in FEAT (STATO DI NATURA), l album uscito per Sony Music lo stesso giorno. Il video restituisce, ...