Coronavirus: A2a dona 2 mln per Milano, Brescia e Bergamo

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - A2A dona 2 milioni di euro per l’emergenza Covid19 in Lombardia. Di questi, 800mila euro saranno destinati al Fondo di Mutuo Soccorso del Comune di Milano; 800mila euro saranno erogati in favore del Fondo per le famiglie istituito dal Comune di Brescia SOStieni Brescia – Aiuta le famiglie in difficoltà; 400mila euro saranno devoluti attraverso il Cesvi di Bergamo all'Ospedale Papa Giovanni XXIII.