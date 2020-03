Coronavirus: E.Letta, 'momento drammatico per Ue, serve solidarietà'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "La solidarietà, quando sono gli Stati in gioco, è una regola, una logica, che va imposta dal livello superiore, cioè dal livello europeo. Ed è questo il problema di oggi. E’ un’Europa troppo intergovernativa. Per cui in una situazione di crisi come questa, ognuno si tiene le cose per conto suo: le mascherine, gli strumenti. C’è bisogno del livello superiore che imponga la solidarietà". Lo dice l’ex premier Enrico Letta a Rai Radio1 all’interno di In Viva Voce.

"E' un momento drammatico per l’Europa. Perché L’Europa ha già avuto due crisi pesanti di tipo diverso: la crisi finanziaria del 2008 e la crisi dei migranti del periodo del 2015. In entrambi i casi purtroppo l’assenza di solidarietà tra paesi membri, la mancanza di coordinamento, tante difficoltà hanno reso le risposte molto lente e poco efficaci. L’Italia in entrambi i casi ha chiesto solidarietà e l’ha avuta non subito".

"Adesso siamo di fronte a una terza crisi, sanitaria e se non c’è una capacità di esprimere solidarietà efficace tra i paesi europei allora credo che molti rimetteranno in discussione la stessa idea di appartenenza all’Unione. Cosa che secondo me sarebbe un errore. Ma io so che questa oggi è la posta in gioco".