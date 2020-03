Coronavirus: Zingaretti, 'ancora nel pieno della crisi, rispettate regole e non uscite'

Roma, 19 mar. (Adnkronos) - "Si sta facendo tanto ma purtroppo siamo ancora nel pieno della crisi. Non bisogna distrarsi in alcun modo. Chiedo di nuovo a tutte e a tutti di rispettare le regole e restare a casa. Non uscite!". E' l'appello che lancia via Twitter il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti.