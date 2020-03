Milano: fugge da gdf su auto rubata, fermato e denunciato

Milano, 19 mar. (Adnkronos) - La guardia di finanza di Milano, impegnata nei controlli per l’osservanza delle misure previste dai decreti per contenere la diffusione del Covid-2019, ha denunciato un soggetto che ha tentato di fuggire su un’auto rubata. La scorsa notte, i finanzieri hanno segnalato a un’auto in movimento di fermarsi per effettuare i previsti accertamenti. Invece di fermarsi, il veicolo ha accelerato e proseguito la propria corsa, con l’obiettivo di seminare i finanzieri che di conseguenza hanno iniziato l’inseguimento. Dopo aver percorso a velocità sostenuta diverse vie del centro cittadino, tra Corso Italia e Corso di Porta Romana, il fuggitivo è andato contro un marciapiede, in via Ripamonti.

Abbandonato il veicolo, ha cercato di fuggire a piedi ed è stato subito bloccato dalla gdf. La macchina è risultata rubata la sera stessa a una signora milanese. Il fuggitivo, italiano, è stato denunciato oltre che per il fatto di essere fuori dalla propria abitazione senza giustificato motivo, per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale.