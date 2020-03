Coronavirus: Mattarella, 'collaborazione e solidarietà tra Stati e popoli' (2)

Coronavirus, Trump parla alla Nazione: "Tutti insieme vinceremo"

(Agenzia Vista) Washington, 19 marzo 2020 Coronavirus, Trump parla alla Nazione: "Tutti insieme vinceremo" "Voglio ringraziare tutti gli americani per essersi uniti, per collaborare e fare ciò che devono E’ incredibile e una fonte d’ispirazione. Tutto il mondo ci guarda e in tutto il mondo hanno questo problema. In più di 120 Paesi c’è questo nemico invisibile, perché di questo si tratta. Ma ...