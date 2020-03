Coronavirus: Ratti dona 250mila euro per area Como

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - Ratti donerà 250mila euro alla Fondazione Provinciale della Comunità Comasca onlus "al fine di dare un concreto aiuto per la gestione della crisi legata al Covid-19 e acquistare macchinari e strumenti necessari per l’attività sanitaria". Lo rende noto la società.

"Si tratta di un gesto che rispecchia la filosofia del fondatore dell’azienda, Antonio Ratti. Quando la situazione si fa seria – sostiene Doni Ratti, presidente del gruppo – conta solo chi parla la tua stessa lingua e compie scelte generose ed immediate a favore del bene di tutti”. Accanto alla donazione e allo scopo di fornire un sostegno reale al proprio personale in caso di malattia correlata al covid-19, l’azienda ha sottoscritto una specifica copertura assicurativa aggiuntiva rispetto alle polizze sanitarie già presenti, per erogare un aiuto economico in caso di ricovero, convalescenza ed assistenza post ricovero.