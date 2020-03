Coronavirus: Gallera, 'nel fine settimana valutiamo se irrigidire norme'

Milano, 18 mar. (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto ai nostri tecnici di prepararci una relazione sui dati, sulle curve, sugli incrementi e sull’andamento e di farci delle proposte. Noi verso fine settimana, a due settimane dalla misura di sabato notte, vogliamo in qualche modo trarre un po’ di bilancio e fare una proposta. Valutare se ha senso continuare così o se bisogna in qualche modo irrigidirsi”. Lo ha detto a Sky Tg24 l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera.

“Faccio presente – ha spiegato - che noi dopo la proposta del Governo che non era così incisiva, dopo aver chiamato i sindaci, avevamo formalizzato una proposta che prevedeva per esempio di chiudere molti uffici pubblici e parte delle attività produttive non legate a filiere essenziali. Chiederemo ai tecnici di fare una valutazione se bisogna irrigidire solo su alcune aree o su tutta la Regione o se si può continuare così. Poi ci confronteremo con il Governo. Non vogliamo fare fughe in avanti ma, dopo aver sentito i tecnici e la scienza, confrontarci con il Governo per capire qual è il modo migliore per dare delle risposte”.