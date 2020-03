Coronavirus: assessore Lombardia, 'entro domani progetto Fiera ospedale' (2)

(Adnkronos) - L'assessore Caparini ha anche espresso grande apprezzamento per le donazioni che "stanno aumentando in modo commovente: tantissimi lombardi e italiani, ma anche benefattori di ogni parte del mondo che donano da 100 euro fino a milioni per aiutarci a realizzare l'ospedale in Fiera e fare tutto ciò che serve per offrire assistenza ai nostri malati".

A stasera, le donazioni ammontano a oltre 18 milioni di euro. "Queste risorse - ha precisato Caparini - serviranno anche per l'acquisto di dotazioni e strumentazioni".

Alla Lombardia arrivano poi non solo donazioni in denaro "ma anche beni di prima necessità per proteggere medici e infermieri in corsia e per il personale che deve fronteggiare l'emergenza". L'assessore ha voluto ringraziare anche le case farmaceutiche, tra le quali la Roche e la Recordati, che hanno deciso di donare farmaci per le cure ai nostri malati.