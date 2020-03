Coronavirus: Foti (M5S), 'effetti catastrofici su economia'

Coronavirus, corruzione per appalti pulizie: arresti nel torinese

Torino, 18 mar. (askanews) - Erano in trattativa per sfruttare a loro vantaggio l'emergenza Coronavirus, quando sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza. E' successo a Nichelino, alle porte di Torino, dove sono finiti in manette un dipendente del Comune e un dipendente di una ditta di pulizia torinese, per corruzione nell'ambito degli appalti per le pulizie. In ballo c'era anche ...