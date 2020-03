Coronavirus: Musumeci, 'tra poche ore ulteriori restrizioni per accesso isola'

Palermo, 18 mar. (Adnkronos) - "Le misure restrittive sono imposte dalla situazione. Abbiamo già bloccato gli accessi in Sicilia, la prudenza e la prevenzione suggeriscono altre misure restrittive per l'acesso all'isola. Ma fra qualche ora anche ci saranno ulteriori restrizioni e l'accesos sarà permesso solo per gravissimi motivi sanitari e personali, consentiamo l'accesso in Sicilia solo alle forze dell'ordine e agli operatori sanitari". Lo ha annunciato il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, intervenendo a L'Aria che tira, su La7. Solo oltre 33 mila i siciliani tornati in Sicilia dal Nord Italia dopo l'ingresso in vigore del Dcpm sull'emergenza coronavirus.