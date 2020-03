Coronavirus: Fico, 'su voto a distanza non possiamo essere superficiali'

Roma, 18 mar. (Adnkronos) - "Sono giorni concitati e credo si debba scongiurare il rischio di adottare, sull’onda dell’emotività, soluzioni che non abbiamo ponderato a sufficienza sul piano regolamentare e soprattutto costituzionale. Il 4 marzo, nel sottoporre la questione del voto a distanza alla Giunta per il Regolamento, ho cercato di far comprendere la complessità del tema. Un elemento fondante del sistema parlamentare è la partecipazione degli eletti ai dibattiti e alle votazioni. È per questo che l’articolo 64 della Costituzione fa riferimento alla 'presenza' dei parlamentari ai lavori delle Camere: perché è dalla partecipazione attiva e diretta al dibattito e al confronto delle idee che scaturiscono le leggi". Lo dice il presidente della Camera, Roberto Fico, in un'intervista a 'La Repubblica'.

"Bisogna capire -spiega- se in una fase di emergenza possiamo interpretare quella 'presenza' in modo diverso. Ma qualsiasi soluzione tecnica deve garantire il pieno rispetto della Costituzione e dei suoi valori: pienezza, libertà, pubblicità della discussione parlamentare. E poi il voto contestuale e personale di ogni deputato, la sicurezza della trasmissione dei dati da remoto, la possibilità per chi presiede l’Aula di controllare che tutto avvenga regolarmente. Tutto questo con 630 deputati connessi da remoto in un sistema che prevede innumerevoli votazioni. Non possiamo essere superficiali".

"Peraltro -conclude Fico- il voto a distanza non esiste quasi in nessun ordinamento. In Spagna è limitato a ipotesi e condizioni specifiche".