Coronavirus: Anas a Sicindustria Caltanissetta, 'Nessuna sospensione dei pagamenti'

Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - "Non c’è alcuna sospensione dei pagamenti. Anas paga i propri fornitori in linea con i tempi previsti dalle norme. La chiusura al pubblico delle sedi fino a domani, mantenendo comunque presidi per la gestione delle urgenze, risponde alla imprescindibile necessità di contenere la diffusione del Coronavirus, come previsto anche da chiare disposizioni governative". Lo precisa l’Anas, replicando a distanza a Sicindustria Caltanissetta. "Si precisa inoltre che Anas ha predisposto un piano per consentire nel più breve tempo possibile la riorganizzazione di tutte le funzioni aziendali, prevalentemente in modalita smartworking", conclude la nota.