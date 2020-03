Infrastrutture: Pd, 'segnale importante finanziamento Ragusa-Catania'

Palermo, 17 mar. (Adnkronos) - "L’accordo raggiunto al Cipe per il finanziamento della superstrada Ragusa-Catania è fondamentale per un territorio che da anni attende di poter contare su questa infrastruttura. La Sicilia continua a pagare il prezzo di una viabilità inadeguata, sapere che si è finalmente sbloccata quest’opera pubblica è un segnale importante, soprattutto in questo momento". Lo dice il parlamentare regionale siciliano Anthony Barbagallo, candidato alla segreteria del Pd Sicilia, che insieme con il deputato regionale Nello Dipasquale ha lavorato per raggiungere questo obiettivo. "Bisogna dare atto al Governo nazionale di saper mantenere, anche in questa fase così difficile, la capacità di programmazione - aggiunge il democratico -. E bisogna riconoscere lo sforzo della Regione, che anticiperà gran parte della somma necessaria. Ringrazio in particolare in ministro per il Sud Beppe Provenzano per il suo impegno – conclude Barbagallo - e quanti hanno permesso di raggiungere questo risultato".